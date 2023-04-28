



Буркина-Фасо: в результате нападения на военный пост погибли 33 солдата

В результате нападения на военный пост на востоке Буркина-Фасо в четверг 33 солдата погибли и 12 получили ранения, сообщило возглавляемое военными правительство африканской страны. Это последний всплеск насилия в стране, ведущей борьбу с джихадистскими повстанцами.



В заявлении армии говорится, что осажденные солдаты уничтожили не менее 40 "террористов" до прибытия подкрепления.



Буркина-Фасо — одна из нескольких западноафриканских стран, сражающихся с жестоким исламистским повстанческим движением, которое за последнее десятилетие распространилось из соседнего Мали, в результате чего погибли тысячи людей и было перемещено более 2 миллионов человек.



Насилие в стране резко возросло в последние месяцы, поскольку власти изо всех сил пытались вернуть себе позиции, несмотря на усиление операций по обеспечению безопасности.



Тем временем вооруженные силы также обвиняются в неизбирательных убийствах мирных жителей во время операций по борьбе с повстанцами.



По данным ООН, мужчины в армейской форме убили не менее 150 человек во время рейда на деревню на севере Буркина-Фасо на прошлой неделе.



Ранее в четверг военное правительство осудило нападение и заявило, что расследует события.



Разочарование по поводу неспособности властей защитить гражданское население спровоцировало два переворота в прошлом году.

