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Бухарест ушел под воду
14.06.2024 22:30 Алина Груднева

Бухарест ушел под воду

В ночь на 14 июня в столице Румынии бушевала непогода.

По данным Digi24, из-за мощных ливней Бухарест ушел под воду.

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Из-за непогоды в городе был объявлен красный код предупреждения. Кроме ливня и града, на румынскую столицу обрушились мощные порывы ветра.

Ливнестоки не справлялись с обильными осадками. Из-за этого были затоплены улицы, подземные паркинги и нижние этажи домов. Из-за ветра были повалены деревья, из-за чего повреждены десятки автомобилей.

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