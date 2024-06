В ночь на 14 июня в столице Румынии бушевала непогода.



По данным Digi24, из-за мощных ливней Бухарест ушел под воду.



Из-за непогоды в городе был объявлен красный код предупреждения. Кроме ливня и града, на румынскую столицу обрушились мощные порывы ветра.



Ливнестоки не справлялись с обильными осадками. Из-за этого были затоплены улицы, подземные паркинги и нижние этажи домов. Из-за ветра были повалены деревья, из-за чего повреждены десятки автомобилей.

Not the best way to wash your car ☠ #Bucharest #rain #summerrain #flood #summer pic.twitter.com/aMf0f6h3AG