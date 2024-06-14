Бухарест ушел под воду
В ночь на 14 июня в столице Румынии бушевала непогода.
По данным Digi24, из-за мощных ливней Бухарест ушел под воду.
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Из-за непогоды в городе был объявлен красный код предупреждения. Кроме ливня и града, на румынскую столицу обрушились мощные порывы ветра.
Ливнестоки не справлялись с обильными осадками. Из-за этого были затоплены улицы, подземные паркинги и нижние этажи домов. Из-за ветра были повалены деревья, из-за чего повреждены десятки автомобилей.
📌🚨⛈️Dolu fırtınası sonucu Romanya'nın başkenti Bükreş ve birkaç bölge ciddi hasara uğradı.— YS YAKLAŞIYOR (@YsYaklasiyor) June 14, 2024
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Storm in Bucharest#weather pic.twitter.com/cv4ikmdVqI— Radu Tudor (@RaduTudor1970) June 13, 2024
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