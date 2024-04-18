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Британская разведка сообщила, где "прячутся" корабли Черноморского флота РФ
18.04.2024 13:05 Алина Груднева

Британская разведка сообщила, где "прячутся" корабли Черноморского флота РФ

Черноморский флот РФ после марта 2024 года существенно снизил свою активность и перебазировал большую часть своих кораблей в Новороссийск.

К такому выводу пришла британская разведка.

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"После отстранения командующего ЧФ РФ в марте 2024 года флот был наименее активным с начала войны", - сказано в отчете.

Уточняется, что 1 апреля ракетный фрегат "Григорович" провел боевые стрельбы в Новороссийске. На фоне затопления украинцами ряда кораблей, большую часть своих суден и подводных лодок РФ перебазировала из Севастополя поближе к российскому городу.

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