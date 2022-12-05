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Британец, попавший в плен, возвращается в ВСУ
05.12.2022 19:43 Алина Груднева

Британец, попавший в плен, возвращается в ВСУ

Британец Шон Пиннер, попавший в плен россиян, защищая Мариуполь в рядах ВСУ, возвращается в Украину.

 
Он подтвердил в интервью The Sun, что после возвращения в Англию он отправляется обратно в Украину.
 
По словам Пиннера, российские захватчики жестоко пытали его и других пленных.
 
На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский наградил британца медалью Ордена Мужества за самоотверженные действия вместе с бывшими военнопленными Эйденом Эслином, Эндрю Хиллом и Джоном Хардингом.
 

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