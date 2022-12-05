



Британец, попавший в плен, возвращается в ВСУ

Британец Шон Пиннер, попавший в плен россиян, защищая Мариуполь в рядах ВСУ, возвращается в Украину.

Он подтвердил в интервью The Sun, что после возвращения в Англию он отправляется обратно в Украину.

По словам Пиннера, российские захватчики жестоко пытали его и других пленных.

На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский наградил британца медалью Ордена Мужества за самоотверженные действия вместе с бывшими военнопленными Эйденом Эслином, Эндрю Хиллом и Джоном Хардингом.