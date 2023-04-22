



Бои в Судане: погиб сотрудник ООН

Суданский работник Международной организации по миграции (МОМ) при ООН был убит в городе Эль-Обейд к юго-западу Хартума.



По данным Reuters, его автомобиль попал под перекрестный огонь, когда он пытался вывезти свою семью в безопасное место.



Тем временем, премьер-министр Швеции Олаф Кристерсон сообщил, что его страна эвакуирует сотрудников посольства и членов их семей из Судана на фоне продолжающихся боевых действий между армией и Силами быстрого реагирования.



Сотрудников дипмиссии эвакуируют, "как только позволит ситуация". Аналогичные меры собирается предпринять Швейцария.

