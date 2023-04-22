Новости » Происшествия
Бои в Судане: погиб сотрудник ООН
22.04.2023 12:51 Алина Груднева

Бои в Судане: погиб сотрудник ООН

Суданский работник Международной организации по миграции (МОМ) при ООН был убит в городе Эль-Обейд к юго-западу Хартума.

По данным Reuters, его автомобиль попал под перекрестный огонь, когда он пытался вывезти свою семью в безопасное место.

Тем временем, премьер-министр Швеции Олаф Кристерсон сообщил, что его страна эвакуирует сотрудников посольства и членов их семей из Судана на фоне продолжающихся боевых действий между армией и Силами быстрого реагирования.

Сотрудников дипмиссии эвакуируют, "как только позволит ситуация". Аналогичные меры собирается предпринять Швейцария.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы