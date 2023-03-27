



Блокада на шоссе Аялон: полиция готовится к разгону

Полиция готовится к разгону демонстрантов, заблокировавших шоссе Аялон в двух направлениях.



На место проведения акции протеста против правовой реформы стягивают конную полицию и водометы.



Между тем, в Иерусалиме перекрыта главная дорога, ведущая в сторону Кнессета, поскольку протестующие идут маршем.





איילון דרום מתחילים pic.twitter.com/OfkIM2hDF7 — Alon Peres (@Alon_Peres) March 27, 2023

איילון צפון נחסם על ידי המשטרה pic.twitter.com/9Xf9eMhxrt — צדיק בסדום (@SdomsRighteous) March 27, 2023