Блокада на шоссе Аялон: полиция готовится к разгону
Полиция готовится к разгону демонстрантов, заблокировавших шоссе Аялон в двух направлениях.
На место проведения акции протеста против правовой реформы стягивают конную полицию и водометы.
Между тем, в Иерусалиме перекрыта главная дорога, ведущая в сторону Кнессета, поскольку протестующие идут маршем.
איילון דרום מתחילים pic.twitter.com/OfkIM2hDF7— Alon Peres (@Alon_Peres) March 27, 2023
איילון צפון נחסם על ידי המשטרה pic.twitter.com/9Xf9eMhxrt— צדיק בסדום (@SdomsRighteous) March 27, 2023
מדהים שחסימה של איילון זה כבר לא ניוז.— טל אלכסנדרוביץ - שגב 🇮🇱 (@talexandrovitz) March 27, 2023
הכי ציונים. הכי נחושים 🇮🇱 pic.twitter.com/vJP2XPQc5J