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Блокада на шоссе Аялон: полиция готовится к разгону
27.03.2023 14:29 Алина Груднева

Блокада на шоссе Аялон: полиция готовится к разгону

Полиция готовится к разгону демонстрантов, заблокировавших шоссе Аялон в двух направлениях.

На место проведения акции протеста против правовой реформы стягивают конную полицию и водометы.

Между тем, в Иерусалиме перекрыта главная дорога, ведущая в сторону Кнессета, поскольку протестующие идут маршем.

 

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