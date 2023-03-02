



Беспорядки в Тель-Авиве: на полицейского подали жалобу

Израильская неправительственная организация "Движение за чистоту нравов" подала жалобу на полицейского, бросившего во время беспорядков на акции протеста против правовой реформы в демонстрантов светошумовую гранату.



Документ правозащитников был подан в четверг, 2 марта.



Момент, когда полицейский Меир Суис бросил светошумовую гранату, был заснят на видео.



В жалобе НПО утверждается, что полицейский применил чрезмерную силу в отношении протестующих.

