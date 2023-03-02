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Беспорядки в Тель-Авиве: на полицейского подали жалобу
02.03.2023 13:29 Алина Груднева

Беспорядки в Тель-Авиве: на полицейского подали жалобу

Израильская неправительственная организация "Движение за чистоту нравов" подала жалобу на полицейского, бросившего во время беспорядков на акции протеста против правовой реформы в демонстрантов светошумовую гранату.

Документ правозащитников был подан в четверг, 2 марта.

Момент, когда полицейский Меир Суис бросил светошумовую гранату, был заснят на видео.

В жалобе НПО утверждается, что полицейский применил чрезмерную силу в отношении протестующих.
 

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