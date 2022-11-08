



Беспорядки в Иране: выдвинуто более 1000 обвинительных заключений

В Иране были выдвинуты более 1000 обвинительных заключений, связанных с недавними беспорядками в стране.



Об этом заявил официальный представитель судебной власти Масуд Сетайеши, сообщает Jerusalem Post.



Напомним, что в Иране вспыхнули массовые протесты после смерти молодой иранки Махсы Амини, задержанной "полицией нравов". Как отмечается, протесты стали одним из самых серьезных вызовов клерикальным правителям Ирана со времен революции 1979 года.