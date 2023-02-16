



Бедуины, нанятые преступниками, выкопали туннель под тюрьмой Негева

Янив (Ниви) Загури, рецидивист, возглавляющий преступную организацию в районе Беэр-Шевы и Негева, нанял бедуинов, живущих неподалеку от тюрьмы Эшель в Беэр-Шеве, чтобы выкопать туннель в тюрьму для контрабанды.



Около десяти лет на Загури охотилась полиция Негева, пока в 2009 году не был осужден и не отсидел семь лет в тюрьме. После освобождения в 2016 году Загури покинул страну, пока его не депортировали из Китая в Израиль и не привлекли к ответственности по новым обвинениям. В 2018 году преступник был арестован и обвинен в убийстве Таля Куркоса и еще двух человек.



Первоначальная информация о попытке прорыть тоннель под тюрьмой Эшель поступила в Управление тюрем Израиля более двух лет назад. В течение нескольких месяцев в районе тюрьмы велось тайное расследование, чтобы определить местонахождение раскопок. Службы безопасности начали раскопки прямо за тюремными стенами, пытаясь найти туннель.



В это время два участника преступной группировки Загури были заключены в тюрьме Эшель, и следователи службы безопасности предполагали, что туннель предназначен для их освобождения. В итоге полиция обнаружила туннель недалеко от тюрьмы, в месте, где бедуины еще и незаконно выращивали каннабис.