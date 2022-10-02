



Бдительность девушек-военнослужащих предотвратила кражу оружия

Девушки-военнослужащие артиллерийских войск задержали в субботу, 1 октября, трех мужчин на территории армейской базы Керен на Голанских высотах, сообщила пресс-служба ЦАХАЛа.



Согласно сообщению, артиллеристки обратили внимание на двух мужчин, которые крутились в расположении части, и еще на одного, который ждал их в машине за пределами базы, и стали действовать по инструкции о задержании подозреваемых.



Задержанные были переданы полиции. Вскоре было установлено, что задержаны палестинец из Хеврона, житель Восточного Иерусалима и иностранный рабочий из Таиланда.



Предположительно, задержанные искали на базе оружие или военное снаряжение. С этой целью двое палестинцев проползли под заграждением и проникли в расположение. Гастарбайтер ждал их в машине.



Они заглядывали в окна комнат солдатских домиков, в одной из которых находились девушки-военнослужащие. Одна из них и увидела незнакомое лицо в окне.



После задержания подозреваемые уверяли, что заблудились и зашли на базу исключительно, чтобы попросить воды.