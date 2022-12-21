



Австралийцев призвали не жевать "галюциногенный" шпинат

Австралийцев призвали не употреблять шпинат после того, как более 130 человек, которые ели зелень, страдали от симптомов, включая галлюцинации и делирий.



Как сообщает The Mirror, сотни людей чувствовали себя плохо, в том числе испытывали симптомы лихорадки, помутнения зрения и бреда, после употребления этого вида зелени.



По предварительным данным, во время сбора шпината крошечный неразличимый сорняк, который может быть ответственен за симптомы, попал во многие упаковки. Riviera Farms заявила, что шпинат был заражен сорняком, который "при употреблении может иметь последствия для здоровья".



Известно, что шпинат был поставлен фермой в Линденове из штата Виктория, где заболели восемь человек.



Покупателей призывают проверять и выбрасывать любые отозванные продукты, в том числе салаты и смеси для жарки, которые могут содержать шпинат. Власти предупредили что симптомы могут быть серьезными и включать делирий или спутанность сознания, галлюцинации, расширенные зрачки, учащенное сердцебиение, покраснение лица, нечеткость зрения, сухость во рту и коже, а также лихорадку.