



Австралийца обвиняют в 246 случаях изнасилования детей: грозит пожизненное

Бывшему австралийскому работнику по уходу за детьми было предъявлено обвинение в более чем 1600 правонарушениях после того, как он якобы изнасиловал 91 ребенка, снял это на видео, а затем распространил контент в Интернете, пишет BBC.



Полиция утверждает, что мужчина охотился на маленьких девочек в течение 15 лет в дюжине центров в Австралии и за рубежом.



Он был арестован в августе 2022 года, но полиции потребовался год, чтобы провести расследование и установить предполагаемых жертв.



Власти говорят, что это один из самых “ужасных” случаев, которые они когда-либо видели.



45-летнему мужчине предъявлено обвинение в 246 изнасилованиях и 673 случаях непристойного нападения на детей, причем многие из них при отягчающих обстоятельствах.



Самые серьезные обвинения предусматривают максимальное наказание в виде пожизненного заключения.



Ему также предъявлены сотни обвинений за съемку и распространение материалов с жестоким обращением с детьми. Полиция утверждает, что он записал все свои оскорбления, и говорят, что они нашли 4000 изображений и видео на его электронных устройствах.



Правонарушение якобы произошло в 10 детских садах в Квинсленде, по одному в Новом Южном Уэльсе и в неназванной заморской стране. Мужчина работал в других детских садах, но Федеральная полиция Австралии (AFP) заявляет, что “полностью уверена”, что он не нарушал правила в этих центрах.



Выступая перед СМИ во вторник, помощник комиссара Джастин Гоф сказала, что это дело будет “глубоко тревожным” для общества.



“То, что этот человек сделал с этими детьми, находится за гранью чьего-либо воображения. Вы стараетесь не удивляться после долгого пребывания в полиции… но это ужасный случай”, — сказала она.



87 австралийских детей, предположительно подвергшихся жестокому обращению, некоторые из которых уже достигли совершеннолетия, были установлены, и с их семьями связались.



Австралийские власти в настоящее время работают со своими международными коллегами, чтобы связаться с четырьмя другими предполагаемыми жертвами.



Следователи говорят, что они поймали мужчину после того, как смогли определить предысторию, появившуюся в материалах о насилии над детьми, в одном из детских центров, в которых он работал.



20 августа 2022 года был выдан ордер на обыск дома этого человека, в ходе которого было изъято электронные устройства, предположительно содержащие материалы о жестоком обращении с детьми, которые он создал.



Ранее о нем сообщали в полицию Квинсленда дважды, в 2021 и 2022 годах, но следователи не нашли достаточных доказательств, чтобы действовать, говорят в полиции.



Мужчина, имя которого пока не называется, должен предстать перед магистратским судом Брисбена 21 августа.

