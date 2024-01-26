



Австралиец обвиняется в почти 100 сексуальных преступлениях против детей

Мужчине из Брисбена предъявлены обвинения в почти 100 сексуальных преступлениях против детей, совершенных в период с 1980 по 1991 год.



Детективы из следственного отдела по защите детей города Брисбен арестовали мужчину и предъявили ему обвинения.



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Арест 63-летнего мужчины стал частью операции "Виктор Диалект", в рамках которой расследовались предполагаемые преступления, совершенные в течение 11 лет в районе Уайд-Бей-Бернетт и Каприкорния с участием нескольких детей.



Мужчине было предъявлено 96 обвинений в развратных действиях в отношении девчек младше 16 лет.



