



Авиабаза США в Ираке подверглась новой атаке: что известно

В субботу, 11 ноября, два беспилотника атаковали авиабазу США в Ираке.



По данным информационного агентства Reuters, был нанесен материальный ущерб.



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Информация о раненых в настоящее время не поступала. Также источники, связанные с проиранскими боевиками, ранее сообщили об атаке на военную базу США в Сирии. Подробности выясняются.



Накануне боевики в Ираке, связанные с "Хизбаллой", взяли на себя ответственность за атаку на американскую базу "Эт-Танв" на юго-востоке Сирии.



За время войны в Израиле на базы США в Ираке и Сирии проиранские боевики нападали уже более 40 раз.