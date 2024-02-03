



Атака БПЛА в РФ: вспыхнул нефтеперерабатывающий завод

В ночь на 3 февраля в России были совершены атаки беспилотников в нескольких областях.



По данным минобороны РФ, в Белгородской области якобы сбиты четыре дрона, в Волгоградской - два, в Ростовской - один.



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По словам губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова, из-за падения обломков вспыхнул пожар на нефтеперерабатывающем заводе. Информация о пострадавших не поступала.



По предварительным данным, речь идет об НПЗ "ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка". Огонь распространился на 300 квадратных метров.