Атака БПЛА в РФ: вспыхнул нефтеперерабатывающий завод
В ночь на 3 февраля в России были совершены атаки беспилотников в нескольких областях.
По данным минобороны РФ, в Белгородской области якобы сбиты четыре дрона, в Волгоградской - два, в Ростовской - один.
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По словам губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова, из-за падения обломков вспыхнул пожар на нефтеперерабатывающем заводе. Информация о пострадавших не поступала.
По предварительным данным, речь идет об НПЗ "ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка". Огонь распространился на 300 квадратных метров.
В Волгограде БПЛА атаковали НПЗ ЛУКОЙЛ. Был взрыв. Площадь пожара свыше 300 кв м — росСМИ— AS74🇱🇹🇺🇦 LIFE #2 (@AS74LifeNumber2) February 3, 2024
"ЛУКойл-Волгограднефтепереработка" – крупнейший производитель нефтепродуктов в Южном федеральном округе рф. Мощность завода составляет 14,8 млн. тонн pic.twitter.com/O3ACqWNhWe