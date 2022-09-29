



Антивоенные протесты в Махачкале: возбуждены десятки уголовных дел

В Махачкале Следственный комитет по Республике Дагестан возбудил около 30 уголовных дел в отношений участников массовых акций протеста против мобилизации.

Об этом сообщает ОВД-Инфо.

"ОВД-Инфо ведет пять уголовных дел, по которым проходят семеро задержанных в Махачкале", - сказано в заявлении.

Адвокаты ведут дела Адама Гаджиева, Мухаммы Магомедова, Султана Ахмедханова, Магомеда Убайдулаева и Мурада Алигаджиева, трое из которых проходят по одному делу. Им вменяют применение насилия в отношении к полицейскому.

Также ведутся дело Исы Абдулаева и несовершеннолетнего, которых подозревают в применении насилия к полицейскому (ч. 1 ст. 318 УК).

В материалах дела в отношении Ахмедханова, Алигаджиева и Убайдулаева сказано, что 26 сентября они нанесли телесные повреждения сотруднику полиции, который получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушибы мягких тканей.

В свою очередь, адвокаты сообщили, что у их подзащитных тоже наблюдаются телесные повреждения. У некоторых э возможны переломы.