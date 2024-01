Антиизраильский шабаш в Италии перерос в насилие

Антиизраильская акция протеста в итальянском городе Виченца переросла в насилие.



Протестующие столкнулись с полицией, когда выступали против присутствия израильтян на международной ювелирной ярмарке.



Полиция была вынуждена применить средства для разгона беспорядков, в том числе водометы и слезоточивый газ. Тем временем, пропалестинские демонстранты держали плакаты с надписями "Свободная Палестина", "Прекратите бомбить Газу".



Мэр города Джакомо Поссамаи осудил насилие и столкновения, сказав, что этому явлению нет оправдания.





Thanks to Isolated Incidents, I have reposted you, but this is too good to miss.



In Vicenza in north-east Italy, pro-Palestine supporters get a beating from the police & the full water cannon treatment.



Warms the cockles of your heart. pic.twitter.com/wKqgaeDi1c