



Антиизраильские протестующие в Швеции планируют сжечь свиток Торы

Египетский писатель, проживающий в Швеции и планирующий антиизраильскую демонстрацию у посольства Израиля в Стокгольме, намерен сжечь на демонстрации свиток Торы.



Об этом свидетельствует его запрос, поданный в полицию, и который опубликовал KAN.



Посольство Израиля в Стокгольме было уведомлено о том, что существует большая вероятность того, что демонстрация будет санкционирована.



Заявка на проведение демонстрации еще не одобрена, но местные источники предсказывают, что шведской полиции будет трудно найти основания для ее предотвращения.



Посол Израиля в ООН Гилад Эрдан потребовал, чтобы правительство Швеции вмешалось, чтобы предотвратить сожжение свитка Торы.



"Это возмутительно. Есть разница между свободой слова и безобразными делами. В прошлом мы видели, что в местах, где сжигают свитки Торы, в конечном итоге сжигают людей. Я призываю правительство Швеции вмешаться и остановить это шокирующее событие. ... Я свяжусь с посольством Швеции в ООН по этому вопросу", - заявил дипломат.