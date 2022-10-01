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Amnesty International: на протестах в Иране погибли 52 человека
01.10.2022 05:51 Ольга Белозерова

Amnesty International: на протестах в Иране погибли 52 человека

По данным правозащитной организации Amnesty International, 52 человека погибли в столкновениях с силами безопасности во время недавних протестов в Иране.

Еще сотни человек получили ранения в ходе протестов, согласно информации Amnesty International, передает Miami Herald.

Государственные СМИ Ирана ранее сообщали о более 40 погибших. 

Напомним, что протесты вспыхнули после смерти молодой девушки Махсы Амини, которая умерла после задержания "полицией нравов" Ирана. Махса Амини скончалась 16 сентября, и причина ее смерти остается неизвестной.

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