



Amnesty International: на протестах в Иране погибли 52 человека

По данным правозащитной организации Amnesty International, 52 человека погибли в столкновениях с силами безопасности во время недавних протестов в Иране.



Еще сотни человек получили ранения в ходе протестов, согласно информации Amnesty International, передает Miami Herald.



Государственные СМИ Ирана ранее сообщали о более 40 погибших.



Напомним, что протесты вспыхнули после смерти молодой девушки Махсы Амини, которая умерла после задержания "полицией нравов" Ирана. Махса Амини скончалась 16 сентября, и причина ее смерти остается неизвестной.