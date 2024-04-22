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Американский истребитель уничтожил ракетную установку в Сирии
22.04.2024 07:53 Алина Груднева

Американский истребитель уничтожил ракетную установку в Сирии

В ночь на 22 апреля американские военные уничтожили ракетную установку в Сирии.

Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

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Уточняется, что удар по установке нанес истребитель коалиции, возглавляемой США.

Это произошло после того, как боевики неудачно попытались запустить ракету в районе базы коалиции "Румалин".

Ранее сообщалось, что по американским военным базам в Сирии с территории Ирака было запущено как минимум пять ракет. Потерь среди военных из США нет.
 

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