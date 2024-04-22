



Американский истребитель уничтожил ракетную установку в Сирии

В ночь на 22 апреля американские военные уничтожили ракетную установку в Сирии.



Об этом сообщает информационное агентство Reuters.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Уточняется, что удар по установке нанес истребитель коалиции, возглавляемой США.



Это произошло после того, как боевики неудачно попытались запустить ракету в районе базы коалиции "Румалин".



Ранее сообщалось, что по американским военным базам в Сирии с территории Ирака было запущено как минимум пять ракет. Потерь среди военных из США нет.

