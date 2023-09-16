



Акт вандализма: на пляже в Тель-Авиве подожгли статую Бен-Гуриона



Накануне праздника: статую Бен-Гуриона на пляже в Тель-Авиве подожгли

Знаменитая статуя, изображающая стоящего на голове первого премьер-министра Израиля, была подожжена в ночь с 15 на 16 сентября.



Знаменитую статуя Давида Бен-Гуриона, которая находится между пляжами Фришман и Буграшов, подожгли между 4 и 5 часами утра. Прибывшие пожарные потушили огонь. Полиция начала расследование инцидента.



О происшествии также сообщил в соцсети X (ранее Twitter) мэр Тель-Авива Рон Хульдаи.



"Очень печально, что в начале нового года кто-то решил повредить одну из самых любимых статуй города, статую символа возрождения Израиля – Давида Бен-Гуриона. Мы обновим статую как можно скорее, чтобы она вернулась на свое место и радовала жителей города, особенно детей", – написал Хульдаи.