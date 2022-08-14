



Адская жара в Европе: побит рекорд по лесным пожарам

В Европе в 2022 году зафиксировано рекордное количество лесных пожаров на фоне экстремальной жары и засухи.

По данным службы спутникового мониторинга ЕС, с января было уничтожено почти 660 000 гектаров леса.

Пожары вынудили людей покинуть свои дома, разрушили здания и сожгли леса в странах ЕС, включая Австрию, Хорватию, Францию, Грецию, Италию, Португалию и Испанию.

По данным Европейской информационной системы лесных пожаров (EFFIS), уничтожено около 659 541 га. Это - рекорд с момента начала сбора данных в 2006 году. Эксперты предупреждают, что ожидаются более частые и продолжительные периоды сильной жары.

Больше всего пострадала Испания, где пожар уничтожил 244 924 га. Специалисты предупреждают, что на большей части Западной Европы сохраняется самый высокий уровень пожарной опасности.