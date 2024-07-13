



22 ученика погибли в Нигерии при обрушении здания школы в штате Плато

В пятницу, 12 июля в северо-центральной части Нигерии во время утренних занятий обрушилось здание двухэтажной школы, в результате чего погибли 22 ученика, сообщили власти.



Из 154 учеников 132 были успешно спасены и отправлены в больницу для лечения.



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Спасатели и медицинские работники были направлены на место происшествия сразу после обрушения, сообщило Национальное агентство по управлению чрезвычайными ситуациями Нигерии.