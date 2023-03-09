



Во Франции 190 жертв сексуального насилия в церкви получили компенсацию

190 жертв сексуального насилия со стороны священников получили финансовую компенсацию от французской католической церкви в рамках масштабной программы возмещения ущерба, сообщает АР.



В отчете Независимого национального органа по признанию и возмещению ущерба, или INIRR, говорится, что еще 11 человек получили другие виды возмещения. Сотни других дел все еще ожидают рассмотрения.



Более 1 180 жертв обратились за компенсацией с момента создания органа, заявила на пресс-конференции глава INIRR Мари Дерен де Вокресон. По ее информации, 32% были женщинами и 68% мужчинами. Среди них 404 человека в настоящее время получают поддержку от INIRR, а большинство ожидают рассмотрения своих дел.



80% выплаченных сумм превышают 20 000 евро, в том числе 40 человек получили максимальную сумму, установленную в размере 60 000 евро.



Она подчеркнула, что большинство из тех, кто обратился в INIRR, сообщили об "очень серьезных" преступлениях, добавив, что 60% тех, кто получил финансовую компенсацию, были изнасилованы один или несколько раз. В 58% случаев злоупотребления продолжались более года. Они происходили в школах, в доме обидчика, на уроках катехизиса, в молодежных организациях и других ситуациях, говорится в отчете INIRR.



Конференция католических епископов Франции согласилась предоставить компенсацию после того, как в отчете за 2021 год было подсчитано, что около 330 000 детей подверглись сексуальному насилию за 70 лет со стороны священников или других деятелей, связанных с церковью во Франции.



Оценки основывались на более широком исследовании Национального института здравоохранения и медицинских исследований Франции о сексуальном насилии над детьми. В отчете описывается "систематическое" сокрытие насилия со стороны церковных чиновников.