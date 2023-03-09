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В возрасте 87 лет скончался Хаим Тополь, сыгравший Тевье в “Скрипаче на крыше”
09.03.2023 09:24 Наталья Богинская

В возрасте 87 лет скончался Хаим Тополь, сыгравший Тевье в “Скрипаче на крыше”

Хаим Тополь, известный во всем мире своей ролью Тевье в “Скрипаче на крыше”, скончался в среду в возрасте 87 лет. После многих лет на сцене в Израиле Тополь получил роль Тевье в “Скрипаче на крыше”, вышедшем на экраны в 1971 году. Актер повторил роль в 2009 году в туре по постановке пьесы в США.

Тополь получил две премии “Золотой глобус” за роли Салаха Шабати и Тевье. За последнюю роль он также был номинирован на Oscar, но премию так и не получил. В 2015 году Тополь был удостоен Премии Израиля за вклад в израильскую культуру.

Тополь скончался в среду в окружении своей семьи.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху написал в Twitter в четверг: “Моя жена Сара и я, как и все граждане Израиля, с сожалением расстаемся сегодня с нашим любимым Хаимом Тополем, одним из величайших художников Израиля. Он очень любил Землю Израиля и нация любила его в ответ”.

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