



В Украине создали справочник о 10 месяцах войны

Опубликовано справочное издание о ходе 10-ти месяцев войны, раскрывающее ход войны, повседневность в условиях полномасштабного конфликта и реакцию международного сообщества на войну в Украине. Об этом сообщает пресс-служба Государственного комитета телевидения и радиовещания.



"В издании в форме ежедневных справок обобщена информация об основных событиях российско-украинской войны. Сообщения, составившие этот сборник, ежедневно размещались на сайте ГНУ "Энциклопедическое издательство" с первого дня начала масштабного вторжения рф в Украину", - говорится в сообщении.



Отмечается, что в основу издания положены официальные заявления Генерального штаба ВСУ, оперативных командований, заявления органов власти Украины, иностранных государств и международных организаций, которые представлены без изменений в обнародованном виде.



"24 февраля произошел перелом нашего исторического бытия - человека, общества, нации, государства. Гибридная война с неоимперской Россией, которая в разных формах продолжалась в течение восьми лет, перешла в новую фазу. Она стала самой масштабной и ожесточенной континентальной войной после 1945 года на просторах всей Европы", - отметила в предисловии директор ГНУ "Энциклопедическое издательство" Алла Киридон.



В то же время сообщается, что коллектив "Энциклопедического издательства" продолжает работу над созданием "Большой украинской энциклопедии", в частности, веб-версии. Подчеркивается, что уже был изменен дизайн сайта БУЭ и добавлены новые рубрики, такие как "Актуально", "Города-Герои", "Герои Украины".



Издание подготовили к печати кандидат исторических наук Сергей Гирик, профессор Алла Киридон, специалист по компьютерной графике Максим Ткаченко, художник Михаил Гутман.



