



В России отменили спектакль с участием Алексея Серебрякова и Ксении Раппопорт

В Новосибирске отменили спектакль «Эйнштейн и Маргарита», в котором играют актеры Алексей Серебряков и Ксения Раппопорт. Об этом сообщил Telegram-канал ASTRA.



Спектакль должен был пройти 20 июня в местном дворце культуры. Причины отмены представления не были опубликованы.



В конце мая показы спектакля отменили в Екатеринбурге, а в феврале – в Санкт-Петербурге. На сайте театра было указано, что это связано с “техническим причинами”.



После начала российского вторжения Раппопорт высказалась против войны в Украине и подписала открытое письмо президенту России от представителей НКО с требованием прекратить боевые действия. В декабре 2022 года актрису исключили из состава попечительского совета фонда “Круг добра”. В начале января 2023 года онлайн-кинотеатр Kion убрал показы новогоднего спектакля “Происшествие в стране Мульти-Пульти”, в котором участвовали Алексей Серебряков и Ксения Раппопорт.



Серебряков, в свою очередь, также неоднократно критиковал российские власти и, в частности, войны в Грузии, Чечне, Сирии и Украине.