В книгах о Джеймсе Бонде удалят "расистские формулировки"

Расистские формулировки удалены из классических романов Яна Флеминга о Джеймсе Бонде. Изменения в книги о самом известном шпионе были внесены в преддверии переиздания серии в апреле, посвященному 70-летию публикации “Казино Рояль”, пишет The Times of Israel.



Согласно сообщению The Telegraph, каждая книга Флеминга о Бонде теперь будет содержать заявление об отказе от ответственности: ”Эта книга была написана в то время, когда термины и взгляды, которые современные читатели могут счесть оскорбительными, были обычным явлением. В это издание был внесен ряд обновлений, максимально приближенных к исходному тексту и периоду, в котором он установлен”.



Расистские термины были почти полностью удалены и заменены на черного человека, но не уточняется, какие термины остались в книгах.



Ian Fleming Publications опубликовали заявление в The Telegraph, в котором говорится: “Мы проанализировали текст оригинальных книг о Бонде и решили, что будет лучше последовать примеру Яна. Мы внесли изменения в “Живи и дай умереть“, которые он сам санкционировал. Следуя подходу Яна, мы рассмотрели случаи употребления нескольких расовых терминов в книгах и удалили несколько отдельных слов или заменили их на термины, которые более приняты сегодня, но в соответствии с периодом, в который были написаны книги. Мы призываем людей читать новые книги в мягкой обложке, которые будут опубликованы в апреле“.