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В Гарварде решили участь президента, отказавшегося бороться с антисемитизмом
12.12.2023 16:31 Алина Груднева

В Гарварде решили участь президента, отказавшегося бороться с антисемитизмом

Несмотря на потерю миллиарда из-за президента, в Гарварде решили ничего не делать.

Президент Гарварда Клодин Гэй, отказавшаяся бороться с антисемитизмом, останется в своей должности.

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"Мы уверены, что президент Гэй является тем лидером, который поможет нашему сообществу исцелиться и решить очень серьезные социальные проблемы, с которыми мы сталкиваемся", — сказано в заявлении.

Президент Гарварда вызвала резкую критику из-за ее ответа на слушаниях Конгрессе по борьбе с антисемитизмом. Она сказала, что призывы среди студентов к геноциду евреев "не обязательно являются преследованием".

Некоторые законодатели, выпускники и спонсоры университета призвали ее после этого уйти в отставку. Из-за Гэй Гарвард потерял миллиард долларов.

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