



Глава Гарварда угодила в антисемитский скандал, но быстро взяла слова обратно

Президент Гарварда Клодин Гэй оправдалась за свои высказывания в Палате представителей США относительно резкого уровня антисемитизма в кампусах после начала войны в Израиле.



Накануне ее слова о том, что призывы среди студентов к геноциду евреев "не обязательно являются преследованием", вызвали громкий скандал.



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Теперь же ей пришлось оправдываться за свои слова, чтобы "внести ясность". По словам Гэй, некоторые путают право на свободу выражения мнений с идеей, что Гарвард одобряет призывы к насилию в евреев.



"Позвольте мне внести ясность: призывы к насилию или геноциду против еврейской общины или любой религиозной или этнической группы являются отвратительными. Им нет места в Гарварде, и те, кто угрожает нашим еврейским студентам, будут привлечены к ответственности", - сказала она.