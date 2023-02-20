



В Берлине началась новая эпоха белорусского кино

На Берлинале белорусские кинодеятели объявили о создании независимой киноакадемии в эмиграции. Это беспрецедентное событие для постсоветских стран, пишет DW.



17 февраля группа молодых кинематографистов из Беларуси представила Белорусскую независимую киноакадемию. Ее учредителями стали шесть человек, уехавших из Беларуси по политическим причинам: основатель минского кинофестиваля "Северное сияние" Ольга Чайковская, режиссеры Дарья Жук, Андрей Кутило и Алексей Полуян, бывший программный директор минского фестиваля "Лістапад" Игорь Сукманов и кинокритик Ирена Котелович.



"Беда помогла нам объединиться. Идея давно лежала на поверхности, но поначалу все заканчивалось разговорами. А потом в Беларуси задержали директора фестиваля Watch Docs Татьяну Гацура-Яворскую, очень открытого и честного человека, - все хотели помочь, но никто не мог сформулировать план действий, и каждый писал обращения куда мог. Татьяна была освобождена - наверное, не из-за этих писем, но мы поняли, что нужно объединяться. И когда началась война, то мы за один-два дня собрали 130 подписей белорусских киношников под антивоенным заявлением", - рассказывает режиссер Алексей Полуян.



Национальные киноакадемии во всех странах лоббируют и представляют интересы работников кино. В ситуации, когда, по оценке Алексея Полуяна, больше 90 процентов белорусских кинодеятелей вынуждены были эмигрировать, никакие организации, находящиеся внутри Беларуси, больше не могут их представлять. Единственной возможностью осталось объединение вне границ Беларуси. Это и произошло в Берлине.



В Европе появление новой киноакадемии восторженно приветствовали как "своевременное и нужное начинание" (цитата с сайта Европейской киноакадемии). Кинофестиваль Берлинале предоставил площадку, а мероприятие посетила сама государственный министр по вопросам культуры и СМИ Германии Клаудиа Рот. При этом создание таких организаций обычно осуществляется при государственной поддержке, а не людьми, которым, по выражению Полуяна, "надо кино снимать, а не организации создавать".



"Это все из большой нужды. Я поставил на паузу на несколько месяцев работу над сценарием, чтобы мы могли нормально представить организацию на Берлинале", - говорит режиссер.



Учредители киноакадемии работают бесплатно, на голом энтузиазме, у организации на первых порах не будет даже офиса.



Помимо представительской, у новой академии есть и созидательная функция: она будет помогать интегрировать белорусских авторов в европейские киноинституции - в кинофонды и кинофестивали. А также сводить авторов и продюсеров. По сути, эта работа уже начата - на мероприятии были представлены десять отобранных кинокритиками белорусских проектов, которые имеют все шансы заинтересовать продюсеров на Берлинале. Без академии этим проектам пришлось бы пробивать себе путь поодиночке в куда более тяжелых условиях.