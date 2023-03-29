В Амстердаме открыли первую в мире арт-галерею с картинами, созданными ИИ
Первая в мире художественная галерея с картинами, созданная искусственным интеллектом, открылась в Dead End Gallery в Амстердаме, Нидерланды. Об этом пишет EBU.
В Dead End Gallery показывают цифровые картины и интерактивные инсталляции, нарисованные художниками, которые тоже создал искусственный интеллект. Для этого понадобилось заказывать специальное программное обеспечение. Цена таких произведений искусства в Dead End Gallery колеблется в диапазоне $3—10 тысяч.
Впрочем, по словам владельца артгалереи Константа Бринкмана, хоть картины действительно уникальны, но не безупречны. Он отметил, что на многих работах руки у людей имеют шесть пальцев.
Многие художественные эксперты считают такую тенденцию мошенническим фарсом, который нарушает авторские права, в то время как другие размышляют над тем, действительно ли картины, созданные ИИ, это искусство.
Между тем в США Гильдия сценаристов хочет разрешить писать тексты с помощью искусственного интеллекта