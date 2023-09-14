



Тейлор Свифт получила премию MTV в нескольких номинациях

Американская певица Тейлор Свифт удостоена премии MTV Video Awards (MTV VMA). Певица получает премию второй год подряд.



Награду в категории “Видео года” певице вручили на ежегодной церемонии, которая транслировалась в прямом эфире.



Певица получила приз за композицию Anti-Hero. Композиция также была признана “Песней года”. На награду в этом году вместе с Тейлор Свифт претендовали Doja Cat, Майли Сайрус, Ники Минаж, Оливия Родриго, SZA, а также дуэт Сэма Смита и Ким Петрас.



Тейлор Свифт также одержала победу в номинации “Артист года”, обойдя Бейонсе, Doja Cat, Ники Минаж, Шакиру и Karol G. Свифт также удостоена премии в категории “Альбом года” за пластинку Midnughts.



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