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Тейлор Свифт получила премию MTV в нескольких номинациях
14.09.2023 21:27 Евгения Маркова

Тейлор Свифт получила премию MTV в нескольких номинациях

Американская певица Тейлор Свифт удостоена премии MTV Video Awards (MTV VMA). Певица получает премию второй год подряд.

Награду в категории “Видео года” певице вручили на ежегодной церемонии, которая транслировалась в прямом эфире.

Певица получила приз за композицию Anti-Hero. Композиция также была признана “Песней года”. На награду в этом году вместе с Тейлор Свифт претендовали Doja Cat, Майли Сайрус, Ники Минаж, Оливия Родриго, SZA, а также дуэт Сэма Смита и Ким Петрас.

Тейлор Свифт также одержала победу в номинации “Артист года”, обойдя Бейонсе, Doja Cat, Ники Минаж, Шакиру и Karol G. Свифт также удостоена премии в категории “Альбом года” за пластинку Midnughts.

“Лучшим новым артистом” признана американская исполнительница Ice Spice.

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