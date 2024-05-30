



Театр в Москве предложил организовать прощание с Заворотнюк

Московский театр имени Олега Табакова предложил организовать церемонию прощания с актрисой Анастасией Заворотнюк.



Об этом сообщает Mash.



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Театр выразил соболезнования родственникам актрисы. Ожидается, что Заворотнюк похоронят на Анкудиновском кладбище в Новой Москве вместе с отцом и другими членами ее семьи.



Кладбище находится возле поселком Крекшино, где у семьи Заворотнюк есть особняк.



Напомним, что Анастасия Заворотнюк работала в Московском театре имени Табакова с 1993 года.