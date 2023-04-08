



Стены Иерихона могут быть библейской выдумкой

Сегодня многие ученые утверждают, что проверить, насколько правдива была история об Иисусе Навине и войне в Иерихоне, в принципе невозможно, массивные каменные стены этого неолитического поселения археологам обнаружить удалось. Некоторые даже считают их одним из старейших городов в мире, пишет IFLScience.



Известно, что древний город Иерихон находится в 10 км северо-западнее Мертвого моря, примерно в 1,5 км севернее современного. Археологи производят здесь раскопки с 19 века. В 1868 году исследователь Чарльз Уоррен обнаружил, что палестинский город Телль-эс-Султан был местом библейского Иерихона.

Его невероятные стены высотой около 4 м много раз разрушали и их отстраивали немало раз за всю историю, но впервые их возвели, по словам исследователей, около 8 000 лет до нашей эры.



Согласно ЮНЕСКО, Иерихон является "одним из самых древних известных монументальных зданий и фортификационных систем в мире, а также одним из главных неолитических центров сельского хозяйства в истории человечества".



Также известно о каменном здании, высотой 8,5 м, названием Иерихонская башня. Ее считают первым в мире каменным зданием такого типа. Открыть эту структуру удалось в 1952 году, однако до сих пор археологи не уверены, зачем ее построили.



Некоторые предполагают, что она была географическим ориентиром или, возможно, играла какую-то астрономическую роль, поскольку в самый длинный день года башня не совсем совпадает с Солнцем. Другая версия состоит в том, что это был символ статуса, построенный власть имущими, чтобы похвастаться успехом древнего города и их оседлым существованием.



Также город упоминается в Библии, а именно во время великой битвы Иисуса Навина. Он привел израильский народ в Иерихон и в течение шести дней ежедневно обходил городские стены, в конце концов разрушив их под звуки труб. По Божьему приказу израильтяне начали убивать всех мужчин, женщин и детей в городе, за исключением одной женщины, помогавшей армии во время вторжения, и ее семьи.



Конечно, история с трубами действительно носит довольно фантастический характер, но и в самой кровавой битве некоторые исследователи делятся сомнениями.



В 1930-х годах британский археолог Джон Гарстанг производил раскопки на этом месте и даже утверждал, что нашел свергнутые стены, упомянутые в Библии. Кроме этого, по его словам, исследователю удалось обнаружить обгоревшие руины, свидетельствующие о разрушении города. Он также датировал их примерно 1400 годом до нашей эры, совпадающий с библейской хронологией битвы.



Однако исследование Кэтлин Кеньон в 1950-х годах поставило под сомнение это смелое утверждение. Она датирует разрушение города примерно в 1550 году до н. э., предполагая, что его уничтожение связано с хорошо задокументированным военным нападением египтян против ханаанских городов-государств.



Как бы то ни было, это лишь несколько из теорий. Позже, в 1990-х годах, радиоуглеродная датировка показала, что время разрушения города совпадает с библейским рассказом. А это со своей стороны указывает на то, что Книга Иисуса Навина может содержать некоторые элементы правды.



Одно использование Библии как исторического источника очень сложное дело.



