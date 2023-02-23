



Школьникам вручена награда за волонтерство и вклад в общество

На торжественной церемонии, состоявшейся сегодня (в среду) в школе «Реали» в Хайфе, директор управления неформального образования в Минпросе, г-н Хагай Гросс, вручил награду министра образования им. покойного Эльада Рибена десяти выдающимся школьникам, за их добровольческую деятельность и вклад в общество. 10 девушек и юношей были выбраны из примерно 350000 учащихся, участвующих в программе «личностного развития и социальной активности».



Эльад Рибен, погибший во время пожара на Кармеле, считал миссией своей жизни помогать окружающим. После его гибели министерство образования разработало программу «личностное развитие и социальная активность», а также учредило награду выдающимся волонтерам. Церемония награждения за волонтерскую деятельность, посвященная наследию Эльада, проводится министерством ежегодно, начиная с 2012 года.



Министр образования, Йоав Киш: "В программе «личностное развитие и социальная активность» ежегодно принимают участие сотни тысяч школьников. На мой взгляд, нет сомнений, что израильская молодежь достойна похвалы. На мой взгляд, это одно из самых важных мероприятий системы образования, ведь помогая окружающим, мы формируем лицо израильского общества и укрепляем единство народа».



Гендиректор Минпроса Асаф Цалаль: «Волонтерство всегда было одной из самых ярких черт израильского общества. Благодаря духу добровольчества было создано государство Израиль, а благодаря желанию помогать окружающим, мы являемся свидетелями могущества нашего общества. Среди сотен тысяч молодых добровольцев, мы решили отметить именно вас. От имени всей системы образования я горжусь вами и благодарю вас за то, что вы вдохновляете молодежь, и за ваш вклад в израильское общество".



Имена 10 лауреатов:

Лин Абу Хамда, ученица школы наук и лидерства Дарка, Ярка

Рим Насер, ученица общеобразовательной школы Альбатоф, Арабе

Шломит Манделович, ученица религиозной школы «Цвия», Маалот

Элла Шапира, ученица средней школы "Орт Гутман", Нетания

Мартин Альбачау, ученик школы "Иш Шалом", Кфар-Йона

Элиран Вакнин, ученик средней школы "Макиф", Мерхавим

Табарак Элькаид, ученица школы "Макиф Эльнур", Хура

Дорон Паргер, ученик школы имени Рогозина, Кирьят-Ата

Омер Крас, ученик в молодежной деревне "Маноф"

Галя Персуф, ученица религиозной школы "Бней Акива", Нерия



Фото: Ципи Вильмовски, Лаам

