



Сделал уникальный вклад в культуру: в Израиле почтили память Йонатана Гефена

В Израиле почтили память скончавшегося сегодня поэта, писателя, лирика, журналиста Йонатана Гефена.



Президент Ицхак Герцог сказал, что творец умел превратить любые моменты в вечные тексты.



"Трудно представить существование израильского творчества, гимнов, литературы и театра - без его уникального и незабываемого вклада. Сегодня мы преждевременно потеряли яркого и замечательного художника, единственного в своем роде... Он оставил нам вечное наследие и живой памятник своей впечатляющей, уникальной и такой израильской работы", - сказал президент.



Союз художников Израиля оценили израильскую идентичность в творчестве Гефена. "Он подарил поколениям израильтян бесчисленные незабываемые культурные сокровища".



Певец Шломо Арци сказал, что Гефен был одним из величайших израильских писателей. "Проницательным, влиятельным и смелым. Он воспитал после себя целое поколение писателей".



А председатель "А-Махане а-Мамлахти" Бени Ганц напомнил, что Гефен был большим патриотом, который боролся за свою страну в рядах армии и на бумаге. "Он был жестким и циничным, умел тронуть каждого глубокими эмоциями, выраженными в его стихах. Он говорил и писал о любви и мире".



Министр культуры Мики Зоар выразил скорбь в связи со смертью поэта. "Йонатан написал рассказы и песни, которые останутся навсегда с нами. Да будет благословенна его память".

