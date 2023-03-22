



Самая популярная достопримечательность Италии станет платной для туристов

Итальянцы планируют ввести плату за вход в одну из самых посещаемых исторических локаций – римский Пантеон. Билеты планируют продавать уже в мае-июне этого года. Такое решение принято совместно министерством культуры Италии и церковноой властью. Ожидается, что стоимость входа будет составлять до 5 евро. Для молодежи до 25 лет – 2 евро. Для верующих и несовершеннолетних вход останется бесплатным.



Власти считают, что такой шаг поможет собрать необходимые на содержание средства, потому что Пантеон ежегодно посещают миллионы туристов. Только в 2019 году количество посетителей достигло 9,3 миллионов человек. Римская епархия получит 30% от вырученных средств, которые будут направлены на благотворительность и реставрацию церквей. Министерство культуры получит 70% стоимости проданных билетов, взяв на себя расходы по содержанию и уборке локации.



В министерстве привели примеры, что стоимость входных билетов в другие европейские культурные объекты выше. Например, в Париже посетители платят 14 евро за посещение гробницы Наполеона, а Вестминстерское аббатство в Лондоне берет за вход 25 евро.



Пантеон – святилище Древнего Рима (1 век до н.э.), которое в 17 веке стала христианским храмом.