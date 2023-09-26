



Реквием Моцарта: открытие сезона Израильского Камерного Оркестра 18, 19 октября

Израильский Камерный Оркестр открывает свой 58-й сезон – сезон 2023/2024 года.



18 и 19 октября в зале «Реканати» Тель-Авивского музея искусств прозвучит Реквием Моцарта в первом концерте сезона серии «Классика». Реквием Моцарта будет исполнен Израильским Камерным Оркестром вместе с Израильским Вокальным Ансамблем. В программе концерта также ария Баха «Es ist nun au smit meinen Leben» и 96-я симфония Гайдна.



Дирижер концерта - Роберто Форес Весес (Испания, Франция) - один из самых востребованных в мире, сотрудничающий с лучшими оперными и симфоническими коллективами Италии, Франции, Швеции, Испании и много гастролирующий по всему миру в качестве приглашенного дирижера.



Сопрано - Ганья Бен-Гур Аксельрод, известная во всем мире израильская певица, начинала свою музыкальную карьеру как виолончелистка, пианистка и кларнетистка. Во время военной службы в разведывательном корпусе она с отличием закончила бакалавриат в музыкальной школе Бухмана-Мехты. Продолжила образование в Нью-Йорке, затем переехала в Вену и сотрудничает с лучшими европейскими и израильскими оперными и симфоническими коллективами.



Меццо-сопрано - Ницан Алон.

Ницан Алон выигрывала престижные стипендии для перспективных молодых музыкантов, выступала в качестве солистки со многими оркестрами, как в Израиле, так и за рубежом, среди них – Израильский Филармонический Оркестр, Симфонический Оркестр Ришон Ле-Циона, Иерусалимский Симфонический Оркестр, «Симфонетт Раанана», «Симфониетта» Беэр-Шевы и другие. Работала с дирижерами Даниэлем Коэном, Стэнли Спербером, Авнером Бироном и многими другими. Ницан Алон также участвовала в различных оперных постановках в Израиле и за рубежом – исполнила, в частности, партию Корнелии в опере «Юлий Цезарь» Генделя и партию Колдуньи в опере «Дидона и Эней» Генри Перселла на сцене Израильской оперы.



Тенор - Рон Зильберштейн.

Рон Зильберштейн начал свою музыкальную карьеру как тромбонист и выступал с лучшими джазовыми музыкантами в Израиле и мире, а также с такими исполнителями как Эфрат Гош, Мати Каспи, Марина Максимилиан, Дани Сандерсон, Шломи Шабат и другими. Рон Зильберштейн – выпускник Академии Музыки и Танца в Иерусалиме и программы Оперной Студии «Мейтар». Регулярно выступает с Израильской Оперой и с ведущими оркестрами Израиля, а также с международными оркестрами, такими как Берлинский Симфонический оркестр, оркестра Академии Бетховена, Висбаденская опера. В его репертуаре – многочисленные оперные партии, оратории и песенные циклы. Недавно Рон Зильберштейн участвовал в премьерной записи оперы «Пророк» Антеля Дорати на либретто Мартина Бубера под управлением профессора Мартина Фишера-Дискау, изданной «Нексус».



Бас - Лев Эльгардт

Лев Эльгардт - солист Мариинского театра, участник проекта шоу «Голос», обладатель уникального голоса бас-профундо. Выпускник Санкт-Петербургской консерватории, Лауреат международных конкурсов, обладатель Гран-При международного вокального конкурса «Золотая Ханукия» в Берлине. Репатриировался в Израиль полтора года назад.



«Реквием» - одно из величайших произведений мировой музыкальной классики не было закончено Моцартом - ко дню своей смерти, 5 декабря 1791 года, композитор успел полностью завершить лишь вступительную часть произведения - Requiem aeterna, частично - Kyrie, а для части Lacrimosa успел написать всего восемь тактов.



История создания «Реквиема» Моцарта с самого начала была окружена глубокой тайной.



Июльской ночью 1791 года в дом композитора приезжает таинственный гонец и на правах секретности заказывает у него реквием в память о неизвестном, да еще платит солидный аванс. Моцарт, измученный своей работой, моральными и финансовыми заботами, писал заключительные строки «Волшебной флейты», когда его посетил тайный посланник. Теперь мы знаем, что это был стюард графа Вальсегга - вдовца, любящего музыку, который хотел заказать похоронную мессу в память о своей жене. Работа началась осенью 1791 года, но была прервана смертью Моцарта. Вдова Моцарта, Констанция, сначала доверила партитуру Эйблеру, который также не смог ее закончить, а затем ученику Моцарта Францу Ксаверу Зюсмайеру, которому композитор оставил ряд заметок о Реквиеме.



Зюсмайер также позволил вдове отправить заказчику рукопись с поддельной подписью Моцарта, чтобы граф, заказавший Реквием в память о своей жене, даже не знал, что к тому времени Моцарт уже почил с миром. Но, в начале XIX века, когда в печати появилось сообщение о предстоящем издании Реквиема, граф потребовал у вдовы Моцарта «возмещения убытков».



Разумеется, в моцартовскую дверь постучала не сама светлость, а графский управляющий Ляйтгеб. Сам же фон Вальзегг играл на флейте и виолончели, но ему так хотелось, чтобы его тоже считали композитором, что он ничтоже сумняшеся выдавал заказанные у разных композиторов сочинения за собственные, переписывая своей рукой партитуры, полученные от автора, а потом отдавал расписывать их на партии. При первом исполнении Реквиема= Вальзеггом 14 декабря 1793 года на партитуре так и было указано: «Реквием сочинения графа фон Вальзегга» («Requiem composito del conte Walsegg») для четырех солистов, хора и оркестра.



Премьера Реквиема состоялась 14 декабря 1793 года в Вене, в церкви Цистерцианцев.



Реквием написан на канонический латинский текст заупокойной мессы, начинающейся словами «Requiem aeternam» – «Вечный упокой» и переложенной стихами в поэме Фомы Челанского (ок. 1190—ок. 1260) «Dies irae» («День гнева»).



Вечного покоя подай Ты им, Господи!

Да тихий светит свет им с миром!

В Сионе славим песнью мы Тебя!

Твоею славою светится Иерусалим!



Реквием считается одним из важнейших и наиболее цельных произведений австрийского гения. Несмотря на тот факт, что он не был завершен, Реквием Моцарта оказал огромное влияние на последующие поколения композиторов и исполнителей, и до сих пор вдохновляет художников на создание различных творений - одним из таких является кинематографический шедевр Мироша Формана «Амадей» по сценарию Питера Шеффера на основе одноименной пьесы, получивший в 1979 году восемь премий «Оскар».



Реквием исполняется в рамках абонементной серии «Классика» Израильского Камерного Оркестра. Обратите внимание, что концерты абонементной серии «Классика» Израильского Камерного Оркестра проходят в Тель-Авивском музее искусств, а еще одна серия - «Фантазия» для всей семьи - под открытым небом в парке Яркон, а также в других концертных залах страны. К концертам абонемента привлекаются как израильские, так и приглашенные дирижеры из-за границы.



Концерты абонемента «Классика» нового сезона.



22 и 23 ноября 2023 года:

Оратория «На реках Вавилонских» композитора Марк Лаври, дирижер - Бар Авни, соло на виолончели - Гилель Цори. В концерте также прозвучат произведения Стравинского и Гайдна.



6 и 7 декабря 2023 года:

«Чудо Равеля». Дирижер - Илан Волков, фортепиано - Константин Лифшиц (Германия). В программе - фортепианный концерт Равеля, Вторая симфония Бетховена, «Габриэль» - пьеса для оркестра Биньямина Юсупова



17 и 18 марта 2024 года:

«Юпитер». Дирижер - Кристоф Поппен (Германия)

Концерт для скрипки с оркестром номер 1, Симфония номер 41 «Юпитер» Вольфганга Амадея Моцарта, новое произведение Михаэля Вольпе.



7 и 8 февраля 2024 года:

«Ее история». Дирижер - Лукаш Борович (Польша), фортепиано - Дорель Голан. Концерт для струнных Гражины Бацевич, концерт для фортепиано с оркестром ля минор Клары Вик Шуман, Эмили Майер - Симфония номер 1 до минор.



20 и 21 марта 2024 года:

«Симфоническая фантазия». Дирижер - Рубен Газарян (Армения-Германия). В программе - Хиндемит – «Kammermusik», Брамс - Концерт для скрипки с оркестром ре мажор, Симфония Вейля номер 2 («Симфоническая фантазия»).



1 и 2 мая 2024 года:

«Треугольник». Дирижер - Кристоф Поппен (Германия), фортепиано - Алон Гольдштейн, скрипка - Элина Гуревич, виолончель - Ади Таль. В программе - Ибер «Посвящение Моцарту»; Бетховен - Тройной концерт для скрипки, виолончели, фортепиано и оркестра до мажор; Корнгольд - «Маленький танец», Моцарт - Симфония номер 34 до мажор.



22 и 23 мая 2024 года:

«Внутренний голос». Дирижер - Мааян Франко (Израиль - Германия), сопрано - Том Коэн. Концерт Стравинского ре мажор («Базель») для струнных, ария из «Страстей по Матфею» Баха «Aus Liebe will mein Heiland sterben», Вивальди - ария из оперы «Джустино» («Юстин») «Vedrò con mio diletto», Тарквинио Мерула - «Folle è ben che si crede», Сен-Санс - Симфония номер 2 ля минор.



17 и 18 июня 2024 года:

«Королевский гобой». Дирижер - Пол МакКриш (Великобритания), гобой - Николас Дэниэл (Великобритания)

Бриттен - вариации на тему Фрэнка Бриджа, Концерт Воана Уильямса для гобоя и струнных ля минор,

Симфония Моцарта номер 29 ля мажор.



17 и 18 июля 2024 года:

«Течение Рейна»

Сопрано - Даниэла Скорка

Прокофьев - Увертюра на еврейские темы.

Шуберт. Lieder.



Серия «Фантазия» - абонемент для всей семьи, который составители называют часто «детским абонементом», поскольку особое внимание в нем уделяется музыке для детей и юношества. В новом сезоне в детский абонемент «Фантазия» входят 5 концертов, в которых прекрасные образцы мировой классической музыки сочетаются с другими видами искусств - оперы, танца, театра.



В первом концерте серии «Музыкальный праздник с Тувье Цафиром» популярный израильский актер покажет отрывки из самых известных своих представлений и передач, в сопровождении песен, любимых взрослыми и детьми.



«Десять далеких мест» - увлекательное путешествие на воображаемом слоне по воображаемой пустыне в сопровождении музыкантов ансамбля «Тремоло» - музыкальные произведения из самых отдаленных и экзотических уголков мира.



«Маленькое чудовище» - опера для детей. Волшебное музыкальное путешествие к сокровенному желанию каждого ребенка и взрослого: быть понятым и любимым. Поход через заколдованный город, в компании друзей, и, конечно, в сопровождении музыки, которая поможет понять, что лишь предрассудки порождают монстров, и единственный способ справиться с ними – действуя вместе. Концерт адресован всей семье - от 8 до 88 лет.



«Ночь игрушек» - совместно с театром «Маленький».

Все родители и даже некоторые дети знакомы с этой «Игрушечной симфонией», названной так потому, что ее исполняют не только традиционные инструменты оркестра, но и игрушечная труба, и детская погремушка, и свисток, которые вступают неожиданно со своими партиями. И вдруг – «трах-бабах» – звонко литаврами соединяются две крышки кастрюль. Музыка Моцарта и режиссура художественного руководителя театра «Маленький» Михаила Теплицкого обещают и детям, и взрослым чудесный вечер.



«Папа всех заставляет краснеть» - представление с участием артистов и музыкантов по популярной детской книге Меира Шалева



Израильский Камерный Оркестр был основан в 1965 году маэстро Гари Бертини (1927-2005), и является старейшим камерным оркестром Израиля. После десяти лет музыкального руководства Бертини оркестр возглавляли такие дирижеры, как Лучано Брио, Рудольф Баршай, Филипп Антремон, Ноам Шериф, Гиль Шохат, Роберто Патерностро, Йоав Тальми, Ариэль Цукерман и другие. Репертуар оркестра охватывает период от эпохи барокко до современной и израильской музыки



С Израильским Камерным Оркестром выступали такие великие музыканты как Мстислав Ростропович, Владимир Ашкенази, Айзек Стерн, Ицхак Перельман, Пинхас Цукерман, Ефим Бронфман, Шломо Минц. Оркестр работает и с молодыми исполнителями: именно здесь «открыли» Хена Цимбалиста. В этом оркестре сделал начальные шаги своей блистательной карьеры известнейший израильский композитор и дирижер Гиль Шохат. Уже много лет Израильский Камерный Оркестр предлагает слушателям различные смешанные программы, в которых камерная классика соседствует с джазом, блюзом, этнической музыкой, роком, оперными и вокальными номерами.



Израильский Вокальный Ансамбль «Ха-Коли ха-Исраэли», основанный дирижером и художественным руководителем Ювалем Бен-Озером в 1993 году, давно занял место ведущего камерного хора в стране. Ансамбль состоит из профессиональных певцов-солистов, выступает в лучших залах и на фестивалях в Израиле, участвует в концертах с ведущими оркестрами страны. С момента своего создания ориентируется на самые высокие художественные стандарты, вносит огромный вклад в популяризацию творчества израильских сочинителей и распространение вокальной музыки. Вокально-камерный репертуар ансамбля простирается от средневековой музыки до современной музыки, включая авангардные произведения и записи саундтреков к фильмам.

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