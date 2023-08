Показ мюзикла “We Will Rock You” с хитами Queen стартовал в Тель-Авиве

Показ мюзикла “We Will Rock You”, вдохновленного группой Queen, открылся вечером 30 августа в оперном театре Тель-Авива и продлится две недели.



Мюзикл основан на книге Бена Элтона и включает в себя песни легендарной рок-группы. Но это история не о ней, а о группе представителей богемы, которые пытаются восстановить свободу мысли и живой музыки в футуристическом мире, которым управляет KQ – Killer Queen.



На протяжении всего шоу актеры танцуют и поют Radio Gaga, Somebody to Love, Killer Queen и и множество других хитов Queen.



Премьера спектакля впервые состоялась в театре “Доминион” в лондонском Вест-Энде в мае 2002 года и полюбилась зрителям.