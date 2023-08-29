Новости » Культура
Писатель Пелевин представит свой новый роман
29.08.2023 17:07 Алина Груднева

Писатель Пелевин представит свой новый роман

Российский писатель Виктор Пелевин сдал рукописный текст своего нового романа для печати.

По данным российских СМИ, об этом сообщили в издательстве "Эксмо".

"Издательство готовит к выходу новинку Виктора Пелевина. Рукопись уже сдана, книга появится в продаже во всех книжных магазинах страны до конца 2023 года. Одновременно с печатной книгой произведение будет доступно в аудио и в электронной версии", — сказано в сообщении.

Анонс о новой книге Пелевина появился почти через год после того, как вышла его предыдущая работа под названием "KGBT+". Как будет называться нынешний роман, и о чем он, информация не разглашается.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы