



Лиор Раз из “Фауда”: Израиль — нация контента

Инвесторы все больше интересуются потенциалом израильского телевидения и кино. Об этом в интервью Йосси Медведу, генеральному директору Tale Runners, во время дневного пленарного заседания на Глобальном саммите инвесторов OurCrowd, состоявшемся 15 февраля в Иерусалиме, рассказал популярный актер и создатель телесериала Netflix “Фауда“ Лиор Раз.



“Мы были нацией стартапов но теперь мы становимся нацией контента с множеством потенциальных новых инвестиционных возможностей”, — сказал Раз.



По его словам, процесс тот же. “Вы начинаете с идеи, собираете начальный капитал, а затем находите более крупного спонсора, в данном случае — вещателя“, - отметил он, добавив, что как и в мире стартапов, нужно быть готовым к тому, что 9 из 10 ваших шоу провалятся, как это произошло с последним сериалом Раза и Иссахарова “Бей и беги“, который был отменен Netflix всего через один сезон.



В саммите Лиор Раз, который играет роль агента спецназа ЦАХАЛа Дорона Кабило, принял участие вместе с партнером и соучредителем их продюсерской компании Faraway Media Ави Иссахаров.



Раз рассказал, что они оба большие любители романтических комедий. Дорона Кабило в главной роли в романтической комедии может быть немного сложно представить, но это один из 15 проектов, которые находятся в разработке у пары.



Некоторые из проектов, такие как грядущий фильм “Осада Вифлеема“, являются ближневосточными/экшн-драмами, включая запланированный пятый сезон “Фауды“.



