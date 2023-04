Ледовое цирковое шоу хитов из «Холодного сердца» – с 28 июля по 11 августа

Во время летних каникул в Израиль приезжает цирковое шоу на льду, которое станет огромным подарком для всех маленьких и взрослых фанатов мультипликационного фильма “Холодное сердце”. В разгар жаркого лета зрители окажутся в сердце снежного королевства под музыку хитов из «Холодного сердца».



Фанатов у “Холодного сердца” огромное количество. Этот фильм студии Disney, выпущенный в 2013 году, многие критики называют лучшим анимационным полнометражным фильмом Walt Disney за последние 30 лет.



История создания “Холодного сердца” полна приключений. Экранизировать андерсеновскую “Снежную королеву” студия планировала много лет. Но когда в 2012 году работа началась, творческая группа поняла, что персонажи надо менять. Злодейка Снежная королева и доверчивая Герда были не слишком понятны современным зрителям. Сценаристы и художники собирались вместе и искали выход. Когда была найдена идея полностью изменить Анну и сделать ее сестрой Эльзы - наступил прорыв. История из противостояния хорошей и плохой героини превратилась в историю сестер, разных по характеру, но готовых на все, чтобы спасти друг друга. “Замерзшее сердце” растапливает любовь сестер. В Disney даже устраивали “сестринский саммит”, куда приглашали сотрудниц с сестрами. Так сценаристы хотели понять отношения сестер. А режиссером этого фильма стала Дженнифер Ли - первая женщина-режиссер полнометражного анимационного фильма в истории студии Disney.



Песни для фильма создавались параллельно со съемками и влияли на сюжет. Песня Let It Go (“Отпусти и забудь”) дополнила образ Эльзы. Композиторы, муж и жена Роберт Лопес и Кристен Андерсон-Лопес рассказывали, что при сочинении музыки представляли себе, каково это - обладать силой, долго скрывать ее, затем освободиться, став наконец собой. Песня оказалась настолько удачной, что получила “Оскар” за лучшую песню к фильму в 2014 году и “Грэмми” за лучшую песню, написанную для кино и телевидения, в 2015 году. Песня была записана как минимум на 24 языках и побила все рекорды по продажам записи.



Лопес написали около 25 песен, из которых в фильм вошли всего 8. Но и этого было достаточно для триумфа: с января 2014 года саундтрек “Холодного сердца” оказывался на первой строчке еженедельного рейтинга Billboard 200 целых 13 раз! Такого успеха достигал только “Титаник” 1998 года.

Одним из любимых персонажей фильма стал жизнерадостный снеговик Олаф, мечтающий о лете и поющий еще один хит - песню In Summer. Кстати, в первоначальной задумке снеговик был первым помощником Снежной королевы и абсолютным злодеем - но потом он превратился в того Олафа, которого полюбили все дети планеты.



Ледовое шоу, которое смогут увидеть израильские зрители - это встреча с любимыми героями Анной и Эльзой, Олафом и Хансом, Свеном и троллями. Все герои, конечно же, катаются на коньках, а еще они отправляются в новые приключения. Исполнители – прошедшие особый кастинг лучшие цирковые артисты - и из знаменитого Московского цирка на льду и Кубинского национального цирка, который в последние годы завоевывает мировые арены.

Постановку представляет продюсерская компания Agenda Production (Германия), которая ставит по всему миру представления высшего класса. Для участия в “Холодном сердце” были отобраны только лучшие из лучших артистов - победители международных цирковых фестивалей в Монте-Карло, Франции, Италии, Испании и Китае. Огромный светодиодный экран превращает сцену в сверкающее ледовое царство, используются инновационные сценические технологии. На льду разворачивается сюжет, в который вплетены и танцы на льду, и уникальные акробатические номера, и захватывающие дух цирковые трюки. Все вместе рождает ощущение волшебства, посреди которого остаются все те же важные вещи: любовь и преданностью, дружба и храбрость быть тем, кто ты есть.



Особенную атмосферу шоу придает то, что все действие идет под знаменитые песни из фильма. Хиты Frozen Heart, Do You Want to Build a Snowman, For the First Time in Forever, Love Is an Open Door, In Summer, Reindeer(s) Are Better Than People и, конечно, Let It Go прозвучат в переводе на иврит в исполнении израильских солистов.



Музыкально-цирковое представление на льду для всей семьи с хитами из анимационного фильма “Холодное сердце”:



28 июля - Кирьят-Моцкин, «Гейхал ха-Театрон», 17:00

29 июля - Беэр-Шева, Синема-Сити Беэр-Шева, 11:00

30 июля - Ашкелон, «Гейхал ха-Тарбут», 17:30

31 июля - Нетания, «Гейхал ха-Тарбут» 17:30

1 августа - Рамат ха-Шарон, Синема-Сити Глилот Рамат а-Шарон - City Hal, 17:30

2 августа - Ришон ле-Цион, «Гейхал Меир ле-Тарбут», 17:00

4 августа - Модиин, «Гейхал ха-Тарбут», 17:00

7 августа - Герцлия, Центр сценических искусств, 17:00

8 августа - Иерусалим, «Театрон Иерушалаим», 17:00

9 августа – Реховот, «Бейт ха-ам – Гейхал ха-Тарбут», 17:30

10 августа – Ор-Акива, «Гейхал ха-Тарбут», 17:00

11 августа - Хайфа, «Аудиториум», 17:00



