



Лауреатом премии Израиля в области музыковедения стал профессор Иоаш Хиршберг

В четверг, 23 февраля, министр просвещения Йоав Киш объявил имя лауреата премии Израиля 2023 года в области музыковедения. Им стал профессор Иоаш Хиршберг. Соответствующее решение приняла комиссия под председательством профессора Арье Варди, в составе г-жи Леи Агмон, г-ди Наоми Паран и д-ра Ури Рома.



Обосновывая свое решение, комиссия написала: «За 50 лет плодотворных исследований профессор Хиршберг зарекомендовал себя как ведущий исследователь в области музыковедения на местной и международной арене и внес значительный вклад в изучение израильского творчества, исследуя музыку на протяжении истории становления государства, а также монографии о композиторах от Пауля Бен-Хаима до современных композиторов. В течение многих лет в качестве лектора профессор Хиршберг обучил поколения исследователей музыки, которые меняют мир к лучшему в Израиле и во всем мире».



Премия Израиля является самой престижной премией, присуждаемой в государстве в разных сферах. В этом году премия Израиля вручается в следующих областях: