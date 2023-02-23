Лауреатом премии Израиля в области музыковедения стал профессор Иоаш Хиршберг
В четверг, 23 февраля, министр просвещения Йоав Киш объявил имя лауреата премии Израиля 2023 года в области музыковедения. Им стал профессор Иоаш Хиршберг. Соответствующее решение приняла комиссия под председательством профессора Арье Варди, в составе г-жи Леи Агмон, г-ди Наоми Паран и д-ра Ури Рома.
Обосновывая свое решение, комиссия написала: «За 50 лет плодотворных исследований профессор Хиршберг зарекомендовал себя как ведущий исследователь в области музыковедения на местной и международной арене и внес значительный вклад в изучение израильского творчества, исследуя музыку на протяжении истории становления государства, а также монографии о композиторах от Пауля Бен-Хаима до современных композиторов. В течение многих лет в качестве лектора профессор Хиршберг обучил поколения исследователей музыки, которые меняют мир к лучшему в Израиле и во всем мире».
Премия Израиля является самой престижной премией, присуждаемой в государстве в разных сферах. В этом году премия Израиля вручается в следующих областях:
- В области гуманитарных и общественных наук, а также в области изучения иудаизма: за исследования философии и религиоведение, за исследования в области образования и юридических наук.
- В области точных наук: за исследования в области экологии, химии и естественных наук.
- В области культуры и искусства: пластическое искусство - живопись, скульптура, фотография; музыка и музыковедение; спорт.
- Премия за особые достижения: дело всей жизни и особый вклад в общество.