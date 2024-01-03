



Курс на градус: в России появится ГОСТ на самогон

С начала 2024 года в России вступил в силу государственный стандарт для производства традиционных спиртных русских напитков — самогона, сбитня и хреновухи. Технический регламент производства распространяется также на сухарничек, березовку, спотыкач, медок, кулер и клюковку искристую.



Полное название документа — ГОСТ Р 56368-2022 “Напитки русские традиционные на натуральном сырье. Общие технические условия”.



Правительство обращает внимание на развитие национальных российских напитков после ограничения импорта алкоголя, отметил директор центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз.



По новым стандартам, предполагается, что россияне к 2030 году в среднем станут употреблять не более 7,8 литра этанола в год. Это эквивалентно трем с небольшим поллитровым бутылкам водки в месяц. Сейчас потребление составляет 8,9 литра в год на человека, что равно 44,5 бутылки водки в год, или почти четырем бутылкам в месяц.





