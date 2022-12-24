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Крупнейший онлайн-ритейлер Латинской Америки сократил число атисемитских товаров
24.12.2022 11:22 Алина Груднева

Крупнейший онлайн-ритейлер Латинской Америки сократил число атисемитских товаров


Крупнейший онлайн-ритейлер Латинской Америки Mercado Libre  сократил количество антисемитских товаров на 89% в этом году.

В прошлом году компания объявила, что исключит из своих предложений такие книги, как "Майн кампф" и "Протоколы сионских мудрецов", а также нацистские монеты, плакаты и памятные вещи. 

На этой неделе объявлено, что в первой половине 2021 года количество доступных для продажи предметов, нарушающих политику в отношении насилия и дискриминации, сократилось на 89% по сравнению с прошлым годом.

"Мы очень гордимся совместной работой, которую мы проделали за это время", -сказал Ариэль Зайдлер, программный директор Латиноамериканского Еврейского Конгресса.

 

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