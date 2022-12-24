



Крупнейший онлайн-ритейлер Латинской Америки сократил число атисемитских товаров



Крупнейший онлайн-ритейлер Латинской Америки Mercado Libre сократил количество антисемитских товаров на 89% в этом году.



В прошлом году компания объявила, что исключит из своих предложений такие книги, как "Майн кампф" и "Протоколы сионских мудрецов", а также нацистские монеты, плакаты и памятные вещи.



На этой неделе объявлено, что в первой половине 2021 года количество доступных для продажи предметов, нарушающих политику в отношении насилия и дискриминации, сократилось на 89% по сравнению с прошлым годом.



"Мы очень гордимся совместной работой, которую мы проделали за это время", -сказал Ариэль Зайдлер, программный директор Латиноамериканского Еврейского Конгресса.



