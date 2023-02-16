



Гарри Поттер возвращается? - Warner Brothers обсуждают новый большой проект

Франшиза о Гарри Поттере собрала в мировом прокате более 6,4 миллиарда фунтов стерлингов. Руководство Warner Brothers Studios собирается снова заработать на волшебной сказке.



Warner Brothers приступили к разработке новой франшизы "Гарри Поттер и проклятое дитя" по пьесе, которая шла на сцене Вест-Энда с лета 2016 года, пишет издание The Sun.



Источники издания утверждают, что компания изучает, как вывести "Проклятое дитя" на большой экран.



"Это было в их поле зрения с тех пор, как пьеса стала настолько популярной в Вест-Энде. На какое-то время эти планы отошли на второй план, потому что над франшизой "Фантастические твари" велось очень много работы", - сообщил инсайдер.



Вернётся ли Дэниел Рэдклифф к роли Гарри Поттера на данный неизвестно.



"Все, кто работает в мире Гарри, хотят, чтобы Дэниел вернулся, но сначала им нужно согласовать план количества фильмов, переработанный сценарий и бюджет", — говорится в статье.



Утверждается, что "Проклятое дитя" можно будет превратить в два фильма, оба из которых будут больше, чем спектакль.



В то время как Дэниел Рэдклифф и Эмма Уотсон, сыгравшая Гермиону, продолжают заниматься актерским мастерством, Руперт Гринт, сыгравший Рона, открыл чрезвычайно прибыльный бизнес в сфере недвижимости. Его состояние в настоящее время оценивается в более чем 24 миллиона фунтов стерлингов.



"Учитывая количество денег, которое у них у всех есть в банке, я не сомневаюсь, что они вернутся к Поттеру только из-за любви к своим героям, а не из-за денег", - пишет The Sun.

