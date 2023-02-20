



Фильм "Навальный" получил престижную премию

Фильм "Навальный" канадского режиссера Дэниэла Роэра о российском оппозиционном политике Алексее Навальном, который в настоящее время отбывает наказание в тюрьме, получил премию Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA).



Он победил в номинации "Лучший документальный фильм".



Ленту, премьера которого состоялась 25 января, сняли по заказу стримингового сервиса HBO Max и компании CNN Films. Права на показ принадлежат HBO Max.



В фильме "Навальный" повествуется об отравлении оппозиционера нервно-паралитическим веществом "Новичок". Он номинирован на премию "Оскар", которая состоится 13 марта.