Новости » Культура
Букмекеры обновили прогнозы по Евровидению-2023
22.04.2023 05:35 Наталья Богинская

Букмекеры обновили прогнозы по Евровидению-2023

До Евровидения-2023 остались считанные недели. Все страны определились со своими представителями, а букмекеры сделали прогнозы относительно победителя. 

Букмекерская контора Smarkets обновила прогнозы по поводу лидеров международного конкурса Евровидения-2023. Поскольку уже все страны представили треки, с которыми будут выступать на песенном конкурсе, теперь можно оценить всех претендентов на победу в этом году.

Несколько месяцев назад первое место букмекеры прочили Украине – группе TVORCHI с англоязычным треком Heart of Steel. По мнению конторы, их шансы на лидерство составляли 33,33%. Однако теперь Украину в рейтинге сдвинула Швеция. В этом году ее будет представлять певица Loreen, уже побеждавшая в 2012 году. На второй строчке теперь Финляндия.

Как сейчас расположены страны в рейтинге букмекеров:

  • Швеция – 57,14%,
  • Финляндия – 18,18%,
  • Украина – 10,64%,
  • Норвегия – 4,76%,
  • Испания – 4,35%,
  • Франция – 2,27%.
Однако, список лидеров может еще поменяться до финального дня.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы