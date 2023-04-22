



Букмекеры обновили прогнозы по Евровидению-2023

До Евровидения-2023 остались считанные недели. Все страны определились со своими представителями, а букмекеры сделали прогнозы относительно победителя.



Букмекерская контора Smarkets обновила прогнозы по поводу лидеров международного конкурса Евровидения-2023. Поскольку уже все страны представили треки, с которыми будут выступать на песенном конкурсе, теперь можно оценить всех претендентов на победу в этом году.



Несколько месяцев назад первое место букмекеры прочили Украине – группе TVORCHI с англоязычным треком Heart of Steel. По мнению конторы, их шансы на лидерство составляли 33,33%. Однако теперь Украину в рейтинге сдвинула Швеция. В этом году ее будет представлять певица Loreen, уже побеждавшая в 2012 году. На второй строчке теперь Финляндия.



Как сейчас расположены страны в рейтинге букмекеров:

Швеция – 57,14%,

Финляндия – 18,18%,

Украина – 10,64%,

Норвегия – 4,76%,

Испания – 4,35%,

Франция – 2,27%.

Однако, список лидеров может еще поменяться до финального дня.