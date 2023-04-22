Букмекеры обновили прогнозы по Евровидению-2023
До Евровидения-2023 остались считанные недели. Все страны определились со своими представителями, а букмекеры сделали прогнозы относительно победителя.
Букмекерская контора Smarkets обновила прогнозы по поводу лидеров международного конкурса Евровидения-2023. Поскольку уже все страны представили треки, с которыми будут выступать на песенном конкурсе, теперь можно оценить всех претендентов на победу в этом году.
Несколько месяцев назад первое место букмекеры прочили Украине – группе TVORCHI с англоязычным треком Heart of Steel. По мнению конторы, их шансы на лидерство составляли 33,33%. Однако теперь Украину в рейтинге сдвинула Швеция. В этом году ее будет представлять певица Loreen, уже побеждавшая в 2012 году. На второй строчке теперь Финляндия.
Как сейчас расположены страны в рейтинге букмекеров:
- Швеция – 57,14%,
- Финляндия – 18,18%,
- Украина – 10,64%,
- Норвегия – 4,76%,
- Испания – 4,35%,
- Франция – 2,27%.