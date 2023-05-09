



Андрей Макаревич: "ЗВОНОК ТЕЛЕФОНА В ОСЕННЕМ ЛЕСУ"

Кому и куда собрался звонить Андрей Макаревич? Может быть, так называется новая концертная программа? При чем тут осенний лес? Ответы на эти вопросы можно получить 11 мая в Иерусалиме на встрече со знаменитым музыкантом, художником и писателем, где он презентует свою новую книгу.



То, что Андрей Макаревич — музыкант, знают все. Вот уже 54 года он руководит рок-группой "Машина времени" — срок столь солидный, что кавычки в названии кажутся неуместными.



То, что Макаревич – художник, тоже известно многим. Архитектор по образованию, великолепно владеющий многими графическими техниками мастер, он рисует и иллюстрирует, создавая характерные и запоминающиеся образы. Его рисунки хранятся в музеях и частных коллекциях по всему миру, а авторский почерк легко узнаваем. То, что Андрей Макаревич — талантливый писатель, знают те, кто уже знаком с его книгами "Сам овца", "Неволшебные сказки", "Остраконы" и другими, всего их вышло около тридцати. Среди них сборники стихов и рассказов, кулинарные рецепты и хроники путешествий, истории из жизни "Машины" и многое другое. "Звонок телефона в осеннем лесу" – сборник эссе, колонок и рассказов, ни разу не выходивших в книжном формате. Книга появилась на свет в издательстве тель-авивского книжного магазина "Бабель".



Эту новинку и презентует Андрей Макаревич в "Иерусалимском клубе".



Гостей ждут рассказы и песни под гитару в исполнении автора, презентация книги и автограф-сессия: книжный магазин "Бабель" обещает привезти на продажу столько экземпляров "Звонка телефона в осеннем лесу", что хватит на всех.



Литературно-музыкальный вечер дополнит дегустация коллекционного вина 4 cats - плод творческого тандема Эйнат Кляйн и Андрея Макаревича, которое тоже можно будет купить.



Билеты: https://biletru.co.il/events/vstrecha-s-andreem-makarevichem/



